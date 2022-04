O maior e mais moderno Terminal Hidroviário do Norte será entregue pelo Governo do Estado

Nesta quarta-feira (20), o Governo do Pará, por meio da Companhia de Portos e Hidroviárias do Pará (CPH),irá entregar as obras de construção do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Santarém – Joaquim da Costa Pereira – o nono porto entregue na região, beneficiando mais de 310 mil habitantes do Baixo Amazonas.

A estrutura é considerada a maior e mais moderno terminal hidroviário público de passageiros do Brasil, toda a estrutura foi pensada para receber grandes embarcações na região, como por exemplo, cruzeiros, inclusive internacionais, que devem fomentar a atividade turística na região, gerando emprego e renda. O Estado investiu mais de R$ 74 milhões na obra.

O terminal também estará pronto para oferecer viagens diárias para os estados do Amapá e Amazonas. A construção do terminal representou a criação de 850 postos de trabalhos, com geração de 700 empregos diretos e 150 indiretos na região.

A cerimônia de entrega vai contar com a participação do Governador do Estado, Helder Barbalho, e o presidente da CPH, Abraão Benassuly, e demais autoridades.

Foto: Reprodução Divulgação