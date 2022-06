O Manto da Imagem Peregrina já está sendo confeccionado

O manto que envolve a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, já começou a ser confeccionado, este ano os escolhidos para serem responsáveis pela criação de um símbolo tão marcante e único, foram a ilustradora, mestre em artes e professora de moda, Aline Folha, e a estilista Stela Rocha.

A escolha pelas profissionais, partiu dos coordenadores, Antônio e Silvia Salame, que já vinham acompanhando a trajetória profissional e trabalhos desenvolvidos para o Círio de Nazaré.

A apresentação do manto é um momento muito aguardado pelos fies, inclusive existe um dia reservada no calendário oficial do Círio: 06 de outubro, durante missa na Basílica Santuário, a partir das 18h.

O manto não tem apenas a atribuição de cobrir a imagem da padroeira dos paraenses. Existe outras exigências que precisam ser cumpridas, como a sua ornamentação, que precisa estar de acordo com o tema do Círio de cada ano, assim como as cores, os adereços e os desenhos, que precisam passar uma mensagem ao público.

A ilustradora Aline Folha, desenha desde criança, e mesmo fazendo uma graduação em Direito, foi o caminho da moda e das artes que a conquistou. Em 2011 começou a trabalhar como ilustradora. Depois seguiu como professora em cursos de moda e nas oficinas do Curro Velho. Atualmente Aline administra seu próprio ateliê, onde trabalha com aquarela sob recomenda e produtos de papelaria e decoração, além de organizar workshops e cursos voltados para o ensino de aquarela. Nos anos de 2016 e 2017, Aline desenhou o manto, além da ilustração do cartaz do Círio em 2018.

Já Stela Rocha, que aos 16 anos já costurava, e aos 18 fez o seu previsto de casamento e enxoval, recebeu o convite para confeccionar o manto de Nossa Senhora de Nazaré pela terceira vez. Inclusive, ela já trabalhou no manto nos anos de 2014 e 2015.

Fotos: Arquivo pessoal