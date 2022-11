O Materno-Infantil de Barcarena realizará o 4º workshop de prematuridade para profissionais de saúde

Na próxima quinta-feira (17), o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), vai realizar o 4° workshop da prematuridade. O evento será na data em que é celebrado o Dia Mundial da Prematuridade, e que também deu origem à campanha mundial “Novembro Roxo”.

A cor é escolhida por simbolizar a sensibilidade e a individualidade, características que são muito peculiares aos bebês prematuros.

A programação vai trazer temas como reanimação neonatal, prevenção da hipotermia na sala de parto, desenvolvimento do prematuro, prevenção de lesão de pele nos recém-nascidos, saúde mental materna, boas práticas em sala de parto e atuação e importância do Banco de Leite. Ale´m disso, haverá dinâmicas de perguntas e respostas e entrega de certificados.

Dados

Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 1 em cada 10 bebês do mundo nasce prematuro. No Brasil, são 340 mil bebês prematuros todo ano, o que equivale a 931 por dia, ou 6 prematuros a cada 10 minutos.

O termo prematuridade designa a ampla categoria de recém-nascidos com menos de 37 semanas de gestação, que podem se dividir em três níveis: prematuro extremo, intermediário e o tardio. “Os prematuros extremos nascem antes das 28 semanas, os intermediários, entre 28 e 34 semanas, e o tardio, de 34 até 37”, explica Lorena Portal, diretora Assistencial do HMIB.

“Entre as principais complicações da prematuridade estão os problemas respiratórios, de controle de temperatura, gastrointestinais e imunológicos. Entre aqueles de longo prazo, há ainda questões relacionadas a problemas de visão, audição e outros”, complementa a profissional da unidade, que é gerenciada pela Pró-Saúde desde sua inauguração em 2018, e já realizou mais de 417 mil atendimentos e 5,3 mil partos.

Entre os principais fatores de risco da prematuridade estão questões como hipertensão, diabetes, infecções, histórico de problemas no colo do útero e gravidez gemelar, lesões ou traumas.

“Por isso, é essencial realizar o pré-natal corretamente. Há uma série de situações que podem ser detectadas precocemente durante as consultas e exames, possibilitando o tratamento e a evitando futuras complicações materno-fetais”, alerta Lorena.

O Ministério da Saúde preconiza ao menos seis consultas durante os nove meses de gravidez, sendo uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre, além de uma sétima consulta no puerpério, que é o período de até 42 dias após o parto.

Foto Reprodução: Ag. Pará