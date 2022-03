O ‘melhor Real’ para tentar parar trio genial do PSG

A quarta-feira na Europa será recheada de jogos, mas todos ofuscados pelo grande clássico da semana. O maior campeão da Liga dos Campeões, Real Madrid, encara o milionário Paris Saint-Germain do trio Messi, Neymar e Mbappé.

A partida desta quarta-feira será disputada em Madri, no Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília). No jogo de ida, o vencedor foi o PSG, com placar apertado de 1 a 0. No mesmo horário teremos um Manchester City x Sporting com cara de jogo amistoso, depois dos 5 a 0 na ida para os ingleses.

À espera do melhor Real

Quem acompanhou o primeiro duelo entre os gigantes de Madri e Paris sabe que o placar magro foi enganador. Mbappé foi o herói da noite para o PSG ao marcar um golaço no fim, mas a verdade é que a diferença poderia ser muito mais ampla não fosse pela atuação de Courtois.

Durante os primeiros 90 minutos da eliminatória, o confronto foi todo do PSG. Carlo Ancelotti teve de ouvir críticas pesadas na Espanha por fazer sua equipe recuar tanto em Paris, e reconheceu a má atuação. O técnico, no entanto, segue confiante que o Real só precisa fazer o seu melhor para vencer no Bernabéu.

“Podemos dizer que somos um time orgulhoso, e aquela derrota doeu”, admitiu Ancelotti.

“Mas nós sabemos que o melhor Real Madrid pode competir com o melhor PSG, e esperamos ver o melhor Real”, completou.

No campo há desfalques e dúvidas dos dois lados. No Real, Casemiro e Mendy estão suspensos e Toni Kroos é dúvida. Mas a maior expectativa recaí sobre Mbappé, que sofreu lesão no pé durante treinamento e pode desfalcar o PSG. O atacante foi relacionado normalmente para o jogo, mas não é certo que se encontre em condições para atuar.

Texto retirado de ogol.com.br