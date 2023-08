‘O Menino Maluquinho’ é apresentado no XXII Festival de Ópera do Theatro da Paz

Nos próximos dias 1°, 3 e 5 de setembro, será apresentado no XXII Festival de Ópera do Theatro da Paz, a ópera ‘O Menino Maluquinho’, o famoso personagem criado por Ziraldo, em 1980, que conta a história de um garotinho com uma incrível imaginação, criativo e aventureiro, que gosta de usar uma panela na cabeça, vestir o paletó do seu pai e brincar com os amigos.

De todas as versões que o protagonista já ganhou, agora é a vez de uma versão operística em uma grande produção que será apresentada com três recitais. O Festival é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em parceria com o Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM). A produção é fruto do termo de cooperação denominado Corredor Cultural da Amazônia, assinado em março de 2022 entre a Secretaria de Cultura do Amazonas e o Governo do Pará, por meio da Secult, Theatro da Paz e Teatro Amazonas, na capital manauara.

Serviço:

O espetáculo estreia no dia 1º de setembro e terá ainda mais duas récitas nos dias 3 e 5 de setembro, às 20h. Os ingressos serão vendidos a partir de segunda-feira (28), na bilheteria do Theatro da Paz, por meio do site: www.ticketfacil.com.br.

Mais informações sobrea venda de ingressos podem ser obtidas no telefone (91) 98590-3523 ou no e-mail: bilheteriatdapaz@gmail.com.

Foto: Ascom TP