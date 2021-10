O mês de setembro destaca queda dos índices de violência no estado

A Secretaria Adjunta de Inteligência e Analise Criminal (Siac), vinculada a Segup, divulgou nesta última quinta-feira (7) dados que comprovam que o mês de setembro, teve redução de 46,5% nos crimes violentos Letais e Intencionais (CVLI) que envolvem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

No estado do Pará os homicídios apresentaram redução de 47%, os dados se referem as comparações do mês de setembro do ano de 2018 e representam mais de 150 vidas preservadas.

Os números positivos apresentados pelos índices de violência tabulados pela Secretaria de Segurança também registraram queda no acumulado dos meses de janeiro a setembro, nesse período, foi computado uma redução de 43% nos índices de homicídios, em relação ao mesmo período do ano de 2018.

Os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), também apresentaram uma redução de 43,5%, no acumulado de Janeiro a Setembro quando comparados com 2018.

O Governo do estado, por meio da Segup, trabalhão ações de investimento intensivo na área da segurança pública, para dar maior suporte aos agentes e as forças de segurança do Estado do Pará, para combaterem, de forma mais eficaz, a criminalidade nas ruas.

O Governo do Pará, no período de dois anos, já realizou a troca de novas viaturas, de coletes balísticos, equipamentos de visão noturna, lanchas blindadas para coibir o crime em todas as regiões do Estado, para dessa forma garantir as metas de queda dos índices de criminalidade, juntamente com a atuação da Inteligência somado a integração entre os órgãos de Segurança.

Foto: Willian Salles / PMPA