O Meu Redentor Vive

No livro de Jó encontramos o registro de uma das mais incríveis histórias de homens que viveram experiências com Deus. Jó recebe o testemunho de que era homem temente a Deus e que dentre outras características, se desviava do mal. E ainda assim passa por níveis de lutas, dores e angustias jamais vivenciada por outro humano, principalmente por ele não saber, não compreender porquê estava passando por tudo aquilo.

A IMPORTÂNCIA DE TER CONVICÇAO DE FÉ. Jó tinha tudo para se rebelar diante de sua luta. Poderia

ter reivindicado sua justiça e retidão e ter desistido de crer em Deus, diante de tantas notÍcias sobre

suas sequências de perdas. Eram perdas financeiras, familiares, físicas e emocionais. Uma certeza

apenas restava: Sua fé em Deus, mesmo diante de sua ignorância dos fatos e circunstâncias.

A IMPORTÂNCIA DE FAMILIA E AMIGOS. Quando Jó mais precisava, faltara-lhe o apoio de sua esposa

e a lealdade de seus amigos. Devemos agradecer a Deus por amigos e familiares que permanecem

de nosso lado em meio as tribulações. Quando todos se afastaram de Jó restava a plena certeza da

presença do maior de todos os amigos, o Seus Deus. Em Jó 13: 15 podemos ler “ainda que Ele me

mate, nele esperarei”. Todos podem nos abandonar mas se crermos, poderemos perceber que ELE

permanece conosco.

A IMPORTÂNCIA DE DEPOSITAR A FÉ EM UM DEUS VERDADEIRO. Muitos se apegam em uma fé vã e

falível, se na experiência de Jó, sua fé fosse baseada em um deus falso, ele teria perecido logo.

Porém sua fé e certeza plena era de que o Deus soberano, Todo Poderoso, estava com ele. Foi esta

certeza que fez com que ele permanecesse esperando a Salvação do Senhor, que sempre está pronto para nos socorrer.

Nosso Deus é Soberano, ele reina antes da fundação do mundo, nada escapa do seu controle, tudo está diante de sua presença. Encontramos no Salmo 24.1 a seguinte declaração: DO SENHOR É A TERRA E TUDO O QUE NELA EXISTE, O MUNDO E SEUS HABITANTES. Não importa a quantidade de perdas, não importa o tamanho da dor, nosso Deus sempre está presente e pronto para nos socorrer resta-nos manter nosso olhar no autor e consumador de nossa fé, HÁ UM DEUS NOS CEUS, QUE NOS CONHECE PROFUNDAMENTE, SABE O QUE PASSAMOS E QUE NOS SOCORRE SEMPRE! Aleluia!

