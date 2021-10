O MPPA vai realizar palestras referentes ao reflexo da pandemia na população infantojuvenil

Durante os dias 18 a 20 de outubro acontecerá a VII Semana da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), com o tema o reflexo da pandemia na população infantojuvenil com transmissão pelo canal do YouTube do MPPA, será realizado palestra e rodas de conversas referentes ao tema.

O evento será realizado pela promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belém, em parceria com o centro de estudos e aperfeiçoamento funcional (CEAF) e o centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOIJ).

Os interessados em participar do evento devem fazer as inscrições até domingo (17) no link: https://ceaf.mppa.mp.br/app/login

A promotoria de Justiça vai receber até o dia 30 outubro doações de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.

Foto: L. Julia/ shutterstock

Jornalista: Marina Moreira