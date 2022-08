O município de Ananindeua ganha Centro de Operações para fiscalizar o trânsito na cidade

Com o objetivo de ficar de olho no que acontece no trânsito e na cidade de Ananindeua, o município agora conta com uma central de monitoramento, o Centro de Operações, batizado como Guardião, com câmeras para fiscalização de trânsito. Além disso, o serviço de monitoramento irá servir para eventuais ocorrências e operações de tráfego e será ligado ao Centro Integrado de Operações (CIOP).

A operação vai contar com mias de 30 sensores que funcionarão com o mesmo número de agentes trabalhando 24 horas, além de câmeras de 360 graus para auxiliar a central de monitoramento.

Um dos objetivos do Guardião é integrar serviços do município. No local, além da Semutran, auxiliará no trabalho da Guarda Civil Municipal e Defesa Civil, sendo possível monitorar, por exemplo, pontos de alagamento na cidade.

Foto: Redes Sociais