O município de Colares realiza a 1ª Mostra de Arte em Cerâmica a partir deste final de semana

A 1ª Mostra de Arte em Cerâmica: Tesouros da Ilha de Colares, na orla do município do nordeste paraense, é gratuita, e acontece a partir de sábado (10) até 16 de dezembro, a partir de 16h. O evento, executado em parceria com a Prefeitura de Colares, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, integra as festividades do Círio de Nossa Senhora do Rosário, que ocorrerá na cidade no próximo domingo (11).

A mostra contará com obras produzidas por artesãos locais e outros moradores da Ilha de Colares, que participaram das oficinas de cerâmica promovidas pelo professor Fernando de Pádua, em outubro. O projeto, vencedor do Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura, edital da Fundação Cultural do Pará (FCP), tem como objetivo estimular a produção de bens culturais a partir de práticas sustentáveis baseadas na economia comunitária.

As oficinas priorizaram saberes práticos, além de beneficiamento da argila, identificação de pontos para coleta de matéria prima e os processos de limpeza, modelagem, polimento e queima.

De acordo com o criador da Mostra, o projeto também estimulou a Secretaria de Cultura a realizar uma feira de artesanato, no mesmo período, que agora fará parte do calendário oficial do município durante as festividades do Círio de Colares.

Serviço:

1ª Mostra de Arte em Cerâmica: Tesouros da Ilha de Colares.

Data: 10 a 16 de dezembro de 2022

Horário: A partir das 16h

Local: Na orla do município de Colares, Rua do Rosário, Centro.

Foto: Divulgação