O Município de Marituba promove a X Feira de Agricultura Familiar nesta sexta-feira (27)

Nesta sexta-feira (27), a Prefeitura de Marituba, a X Feira da Agricultura Familiar com o tema: “Nos trilhos da sustentabilidade”. No evento será realizado uma exposição com diversos produtos da agricultura familiar.

A exposição vai oferecer para o público hortaliças, produtos gastronômicos, artesanatos e plantas ornamentais estarão a disposição com preços acessíveis. A ação será realizada na Praça Matriz, de 07h 30 às 11h30.

O evento faz parte de uma série de incentivos executados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca (Sedap) que promove o resgate da agricultura de Marituba dando aos produtores rurais notoriedade e oportunidade de comercialização de seus produtos.

O objetivo da ação é fornecer assistência aos produtores ao longo de toda a cadeia produtiva, do escoamento aos abastecimento de alimentos, sem atravessadores e com preço acessível á toda população.

Foto: Ary Brito