O Município de Santa Bárbara recebe doação de livros da Ioepa

A Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), por meio do Projeto Portal do Conhecimento, doou 304 livros nesta quinta-feira (14), a iniciativa é em homenagem ao dia nacional da leitura e ao dia 12 de outubro comemorado o dia das crianças.

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professora Helena Barra Farias recebeu 160 obras, e o Projeto Kombiteca 144 livros. As duas instituições contempladas com as doações ficam no Assentamento Abril Vermelho, pertencente ao Movimento Sem Terra (MST), no município de Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Os livros vão atender tanto o público infantil quanto o público adulto.

A entrega dos livros foi feita pela equipe do Portal do Conhecimento, coordenado por Sandra Batista. O Portal do Conhecimento busca atender demandas das escolas municipais, bibliotecas comunitárias e outros espaços de leitura.

Os municípios que tiverem interesse em criar e ampliar seu acervo de livros devem enviar ofício, via e-mail, para portaldoconhecimento@ioe.pa.gov.br. O telefone do projeto é (91) 4009- 7847.

Quem quiser doar ou obter mais informações sobre o projeto deve ligar ou acessar a página do Portal do Conhecimento no Facebook (https://www.facebook.com/Portal-do-Conhecimento-IOEPA-104382188460994/).

Foto: Ailson Braga / Ascom IOEPA