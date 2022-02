O novo Museu do Marajó será entregue pelo Governo do Pará nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (3) de fevereiro, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), vai entregar o novo Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari.

Com uma área útil de 3.062m², o Museu do Marajó conta agora com um grande salão de exposições, remanescente do museu original, incluindo fachada e área de exposições. O espaço idealizado e fundado pelo museologia e visionário padre jesuíta, Giovanni Gallo, será entregue totalmente reformado.

O museu passou por uma reforma que agora contém novos espaços, como por exemplo um novo acesso, através de um hall de entrada voltado para a rua principal, uma lojinha do Museu, área administrativa e apoio técnico, a casa do Padre Gallo, varandas externas voltadas para o bosque do Museu, e um novo acesso coberto para a reserva técnica do complexo. Foram incluídos no novo conceito um conjunto de banheiros e circulação internas ajardinadas.

As áreas externas, anexas ao pavilhão principal do Museu, foram incorporadas duas praças, uma interna que conecta o pavilhão principal do Museu á sepultura e á casa do padre Gallo, além da praça externa criada a partir da retirada dos muros do Museu ao longo da nova fachada principal, oferecendo uma interação direta com a cidade.

O museu também passou por uma reforma nas instalações elétricas, hidrossanitários, instalações de prevenção e combate á incêndios. Além de iluminação especial para a exposição e climatização geral. O investimento total foi de R$ 3.876.302,95. r$

A cerimônia vai acontecer as 10h em frente ao Museu com a presença do Governador Helder Barbalho, senador Jader Barbalho quem destinou ao projeto mais de R$ 1 milhão em emenda parlamentar, a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, o secretário Regional do Marajó, Jaime Barbosa, o prefeito de Cachoeira do Arari, Antônio Bambueta e outras autoridades.

Após o descerramento da placa, haverá cortejo das crianças do Cordão do Galo até o ginásio poliesportivo Manoel Xavier Barbosa, onde haverá show do Arraial do Pavulagem e diversos artistas locais.

Foto: Mário Quadros / Secult