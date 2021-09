O Ophir Loyola vai participar de uma pesquisa inédita sobre a COVID-19

No início deste mês de setembro a diretoria do Hospital Ophir Loyola (HOL) recebeu os coordenadores da pesquisa NeuroCovid da fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, com o objetivo de firmar a participação do HOL em uma pesquisa inédita que vai verificar a forma mais fraca do vírus (SARS-CoV-2) que não evolui para uma internação por Covid-19 e pode antecipar o paciente de um acidente vascular cerebral (AVC) agudo.

A pesquisa vai diminuir as incertezas sobre as consequências da doença da covid-19, vai contribuir para direcionar novas pesquisas sobre a prevenção e tratamento para o grupo de risco e propor recomendações para esta população.

Foto: Bruno Cecim/ Ag. Pará