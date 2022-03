O Papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira, 16, o Monsenhor Raimundo

Possidônio Carrera da Mata, o Monsenhor Cid, como Bispo Coadjutor da Diocese de Bragança, no nordeste do Pará, a 240 quilômetros de Belém. Desde 15 de fevereiro de 2020, o sacerdote vem exercendo a função de Pároco da Paróquia Mistério da Transfiguração do Senhor, em Ananindeua, na Grande Belém.



Monsenhor Cid é natural de Icoaraci.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB divulgou saudação ao novo membro do episcopado.



Depois da transferência de Dom Orani João Tempesta da Arquidiocese de Belém para a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, onde foi empossado arcebispo e ordenado cardeal pelo Papa Bento XVI, o então Padre Cid foi nomeado Monsenhor e Administrador Apostólico da Arquidiocese de Belém até a nomeação de Dom Alberto Taveira Corrêa.



Ainda nesta manhã, Dom Alberto Taveira Corrêa felicitou Monsenhor Cid e disse que a Arquidiocese de Belém não perde, mas que a igreja ganha um grande evangelizador.

Monsenhor Cid será ordenado Bispo no dia 23 de abril deste ano, na Igreja-Matriz de Icoaraci, onde já exerceu a função de Pároco.A cerimônia será às 9h e ele será empossado em Bragança no dia 30, onde trabalhará ao lado do Bispo Titular, Dom Jesus Maria.



Ainda na função de Pároco, Monsenhor Cid exerceu seu ministério sacerdotal nas paróquias de Nossa Senhora da Conceição das Ilhas, em Outeiro, Sant’Ana da Campina e Santuário de Fátima, todas em Belém. Ele é Dr da Igreja, especializado em história e foi professor do Seminário da Arquidiocese de Belém, além de exercer a função de Vigário Geral em substituição a Monsenhor Marcino Ferreira, afastado das funções em razão a problemas de saúde.