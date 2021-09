“O Pará não é parte do problema, é parte da solução do Brasil” afirmou João Doria em visita no estado do Pará

O Governador de São Paulo João Doria anunciou neste último sábado (11) sua candidatura para disputar a presidência do Brasil pelo partido do PSDB em 2022. O anúncio foi feito pelo presidente do PSDB no Pará, deputado federal Nilson Pinto em um café da manhã, no Grand Mercure Hotel, em Belém.

“conheço Doria, sei do seu trabalho em são Paulo e história de vida dele, estou convencido e já fiz minha escolha, e meu candidato a presidência da república se chama João Doria.” Declarou o pelo presidente do PSDB, Nilson Pinto.

Após a reunião, Doria e as lideranças paraenses participaram da 9 edição dos “Encontros Do PSDB Pelo Brasil”, com a presença de militância, deputados, vereadores, prefeitos, entre outras lideranças tucanas. O evento foi aberto pela presidente do PSDB do Mulheres no Pará, Tetê Santos, que enalteceu o empenho do Governador para o governo de são Paulo poder produzir a primeira vacina do Brasil contra o coronavírus no instituto Butantan.

João Doria foi muito bem falado pelos seus apoiadores, o vereador Marcio de São Felix, prefeita de Abaetetuba, Francinete Carvalho, a deputa estadual Ana Cunha e o ex-prefeito de Ananindeua e ex-deputado estadual Manoel Pioneiro, declarara seu apoio ao Governador João Doria na sua candidatura de 2022 a presidência da república.

João Doria discursou dizendo que o Pará não é parte do problema, é parte da solução do Brasil, afirmou que o povo do Pará de todos os estados do Brasil poderá contar com um defensor do municipalismo e do pacto federativo.

Após a visita ao estado na qual já passou pela região cinco vezes, e participou da cerimônia religiosa do círio de Nazaré em três ocasiões e que em outubro de 2017 recebeu o título de cidadão de Belém, Doria continua com sua agenda de visitas nas regiões amazônicas nos fins de semana e feriado.

Foto: Assessoria João Doria