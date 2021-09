O Pará tem a primeira instituição pública do norte do país a oferecer curso gratuito de pós em Musicoterapia

O Estado do Pará lança o primeiro curso gratuito de pós-graduação em Musicoterapia no norte do brasil, na qual foi lançado nesta última terça-feira (21), pelo Governo do Pará por meio da Fundação Carlos Gomes (FCG).

O curso de pós-graduação Lato Sensu De Musicoterapia é o primeiro em instituição pública na região norte, que irar formar futuros profissionais preparados para atuar na área de saúde, educação e assistência social.

O lançamento contou com a presença do governador Helder Barbalho na Sala Ettore Bosio, na sede da Fundação Carlos Gomes, que é referência no ensino de música no estado do Pará.

O curso tem duração de 18 meses, com aulas sendo ministradas aos sábados e domingos, no período da manhã e a tarde, os alunos ainda terão a oportunidade de estagiar pela Sespa, no núcleo de atendimento ao transtorno do espectro autista (Natea), contribuindo com ações, projetos e atuação direta com pessoas do espectro autista.

Foto: Pedro Guerreiro

Jornalista: Marina Moreira