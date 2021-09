O Pará vai sediar pela primeira vez o fórum mundial de Bioeconomia antes realizada na Finlândia

O fórum mundial de bioeconomia que é realizado na cidade de origem, Ruka, na Finlândia, será realizado esse ano em Belém do Pará. O fórum que acontece nos dias 18 a 20 de outubro tem como objetivo reforça a importância e o potencial desse segmento para o futuro sustentável do mundo.

Nesta quarta-feira (15) haverá uma mesa redonda: “o que a bioeconomia significa” que será online a partir das 10h, e contará com a presença do fundador do fórum mundial de bioeconomia Jukka Kantola, com o secretário de estado do meio ambiente e sustentabilidade do Pará, José Mauro O´de Almeida, e o cofundador conselho consultivo Mark Rushton, e a pesquisadora Embrapa e engenheira florestal pela Universidade Federal Rural Do Rio De Janeiro, Ana Euler e a diretora executiva do instituto clima e sociedade, Ana Toni.

As inscrições para participar da mesa redonda que será online, podem ser feitas gratuitamente pelo link : www.forumbioeconomia.com.br

Foto: Portal Fórum Bioeconomia