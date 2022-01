O Pará vem atuando em politica de combate ao trabalho escravo

O dia 28 de janeiro é marcado como o dia nacional de combate ao trabalho escravo, esta data foi criado em 2009 como uma forma de homenagear os 3 auditores fiscais do trabalho que durante uma inspeção para apuar denúncias de trabalho escravo em fazendas da região de Unaí em (MG) foram assassinados neste dia no ano de 2004, o episódio ficou conhecido como a chacina de Unaí.

No Pará a Secretaria de Justiça e direitos humanos (Sejudh), por meio da Coordenadoria de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, Erradicação do Tráfico de Pessoas e Promoção da Migração Segura (CTETP), é responsável pela coordenação da Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo no estado do Pará (COETRAE/PA) e recebe denúncias, propõe políticas públicas e promove a articulação interinstitucional voltada à prevenção e o enfrentamento ao trabalho análogo ao escravo.

O CTETP juntamente com outras instituições, entre elas, as Polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal, Ministério Públicos do Estado, do Trabalho e da União, para enfrentar os casos, incluindo organização da sociedade civil. Atua também em estreita colaboração com as Justiças Federal, do Trabalho e Comum.

Em 2021, a Sejudh atendeu um total de 398 pessoas migrantes e que podem ter passado por alguma violação de direito, entre elas, as condições análogas às de escravo. O atendimento se dá por meio do Posto Avançado de Atendimento ao Migrante,situado no Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, em Belém, e no Espaço da Pessoa Migrante e Refugiada, inaugurado em maio do ano passado, na sede da Sejudh.

De acordo com o Art. 149 do Código Penal: reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003). A pena é a reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003).

Em casos de suspeita a esse tipo de violação a Coordenadoria de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, Erradicação do Tráfico de Pessoas e Promoção da Migração Segura atende pelos e-mails: coetrae.para@gmail.com e ctetp.sejudh@sejudh.pa.gov.br.

Foto: Reprodução internet esquerdaonline