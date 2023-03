O paraense Rony atacante do Palmeiras e ex-Remo foi convocado para o amistoso da Seleção Brasileira

O atacante paraense de futebol, Rony, que joga pelo Palmeiras, foi convocado pelo técnico interino da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, para fazer parte do elenco no duelo do amistoso contra Marrocos no próximo dia 25 de março. O atleta vai substituir o atacante Neymar, que está lesionado, e por isso não tem condições de participar da competição.

Pela primeira vez o Rony foi convocado para vestir a camisa verde amarela. Em suas redes sociais, o atacante compartilhou uma foto descrevendo sua felicidade. “Lutem e acreditem!!! Nunca deixem de sonhar!!! Toda honra e toda glória para o Senhor Jesus!! Sempre sonhei com esse momento!!! É uma honra defender o meu país e vestir a camisa da Seleção Brasileira!!! Obrigado a todos que me apoiaram e acreditaram em mim até aqui!!! Glória a Deus sempre!!!”

Agora Rony faz parte da lista de jogadores paraenses que vestiram a amarelinha, como por exemplo, Paulo Henrique Ganso, um fenômeno que teve grande destaque no time do Santos ao lado do Neymar, o jogador Giovanni que foi o último paraense a disputar uma Copa do Mundo.

O amistoso contra a seleção marroquina será no último sábado (25) de março, às 19h (de Brasília) no estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, no Marrocos.

Foto: Reprodução rede social