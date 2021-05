O pior bicho é o homem: em 4 meses, 1.600 animais resgatados no Pará

Mais de 1.600 animais foram resgatados pelo Batalhão de Polícia Ambiental do Pará somente nos primeiros quatro meses de 2021. De acordo com o comando da unidade, no ano passado, foram apreendidos 1.764 e em 2019 foram 1.910 animais silvestres resgatados, durante operações preventivas, que resultaram de verificação de denúncias da população.

Ao todo, foram resgatados até agora neste ano 1,639 mil animais, dos quais, 756 fazem parte da categoria dos que estavam no período de defeso ou ameaçados de extinção. Outros 225 eram domésticos, como galos de rinha e cachorros, além de dois animais considerados exóticos.

Do total, 656 dos animais resgatados este ano eram silvestres, entre eles, 170 pássaros; 134 serpentes; 61 rapinantes (gaviões, águias, falcões, corujas); 52 quelônios (tartarugas, jabutis, cágados), além de marsupiais (mucuras), bichos-preguiça, iguanas, garças e jacarés.

Além dos resgates, o Batalhão Ambiental atua no combate aos maus-tratos a animais e na preservação do meio ambiente, verificando denúncias de queimadas e desmatamentos.

O Batalhão também atua de forma integrada com outros órgãos municipais, estaduais e federais na preservação da fauna e da flora em todo o Estado.

Fonte: VER-O-FATO Paulo Jordão