O PLANO PERFEITO

Nosso tema hoje é um dos assuntos mais comuns e talvez mais mencionados pelas igrejas cristãs, porém é também o assunto mais importante da vida cristã. Este assunto é a SALVAÇÃO! Você está salvo? Tem convicção de sua salvação?

PRIMEIRA VERDADE SOBRE A SALVAÇÃO- Ef 2: 8,9 Pela Graça sois salvos, não vem de vós (é que não tem nada que uma pessoa humana possa fazer para ter a salvação.

) SEGUNDA VERDADE SOBRE A SALVAÇÃO- At 16:31 Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Dentro

desse aspecto você tem certeza ou dúvida sobre a sua salvação? Onde você pode buscar resposta certa?

Em 1° lugar busque na BÍBLIA. A principal fonte de pesquisa deve ser a Bíblia, é ela que tem tudo o que você precisa saber sobre esse tema e tirar suas dúvidas, assim como você faria em qualquer área do conhecimento científico.

Só JESUS SALVA! E o plano completo de Deus para a Salvação do homem está somente e exclusivamente na Biblia.

Em 2° lugar a Bíblia não foi escrita pra provar a existência de Deus. Então se trata de querer convencer você sobre a existência Dele, mas para mostrar ao que crê, o plano salvivico.

Em 3° lugar o objetivo da Bíblia não é só trazer mais informações.

A finalidades da Bíblia é provocar mudanças profundas no caráter da pessoa através de Jesus.

A questão é Você está sendo impactado e transformado pela leitura da Bíblia? Quer saber como fazer pra alcançar isso? Que tal ler a Bíblia da maneira certa?

A) Orando. Fale com o Espírito Santo ao ler a Bíblia. Ele vai te ajudar a entender a profundidade de Deus.

B) Conheça o autor. Isso fará você compreender melhor e evitar as aparentes contradições

VERDADE SOBRE A SALVAÇÃO- Ela acontece na hora que o pecador entende e se arrepender de seus caminhos pecaminosos, independente do seu grau de conhecimento bíblico. A salvação está relacionada a fé e não ao saber teológico. É imediata. O pecador é salvo da CONDENAÇÃO eterna(Rm 8:1)a partir daí começa a mudança do hábito de pecar a isso a bíblia chama de SANTIFICAÇÃO (Hb 12:14)e esta caminhada leva a GLORIFICAÇÃO (1 Co 5:52)que é a salvação do corpo do pecado. Nosso corpo será ressuscitado em glória

A SALVAÇÃO É PELA ELEIÇÃO OU PREDESTINAÇÃO?(Efésios 1: 4,5,11)Na Bíblia você encontra muito além de debate e sim a profundidade da obra de Jesus (Rm 11:33-36). PORQUE DELE POR ELE E PARA ELE SÃO TODAS AS COISAS.

Diante das verdades sobre a Salvação declaradas nas Escrituras Sagradas, você tem algumas prováveis atitudes. Uma delas é ouvir e escolher não acreditar e seguir sua vida como pecador. A outra é ler, entender, acreditar e se prostra diante DELE. Se arrepender, e fazer o caminho de volta e seguir com Jesus. Qual a atitude que você vai escolher?