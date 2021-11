O preço médio da gasolina vai congelar por três meses no Pará

Todos os estados brasileiros irão ficar durante três meses com seus preços médios de gasolina congelados. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), no dia 29 de outubro.

A intenção dos estados, ao aprovar o congelamento, é colaborar para que o preço dos combustíveis para de subir. No mês de outubro, a Petrobras reajustou os valores duas vezes. Em fevereiro de 2022 vai ser possível analisar o resultado da medida, já que o prazo do congelamento do PMPF, vai até janeiro do ano que vem, sendo assim, ao final do prazo uma nova reunião com os secretários da fazenda e o ministério da Economia vai avaliar o final da medida.

Os estados continuam com as mesmas alíquotas de ICMS. No Pará elas são 28% para a gasolina e álcool (etanol); 17% para GLP (gás de cozinha) e diesel, e 25 % para álcool hidratado.

Os valores do PMPF que vão valer por 90 dias foram publicados por meio de Comissão Técnica Permanente, ( Cotepe), 38/2021, no Diário Oficial da União.

Veja os valores do Preço Médio PF que estão valendo no Pará:

► Gasolina – 6,2898;

► Óleo diesel – 5,0904;

► Óleo Diesel S10 – 5,0598;

► GLP – 7,6951;

► Etanol Hidratado – 5,6862.

A legislação permite que os estados reajustem a base de cálculo duas vezes a cada mês. No Pará, o PMPF é pesquisado mensalmente, através de dados de notas fiscais realizadas pelos postos de combustíveis.

