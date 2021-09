O Prefeito de Ananindeua Dr. Daniel assina lei que cria a inclusão do símbolo mundial de autismo nas placas de atendimento preferencial nos estabelecimentos

Nesta última terça-feira (14) a Câmara Municipal de Ananindeua realizou uma sessão especial para discutir sobre as políticas públicas para pessoas com Transtorno Do Espectro Autista (TEA), foi proposto a aquisição de um terreno no município de Ananindeua para a construção do núcleo de tratamento de pessoas com TEA.

O Prefeito Dr. Daniel Santos assinou uma lei que disponibiliza triagem precoce para diagnostico do tratamento do TEA nas unidades básicas de saúde (UBS) de Ananindeua, por meio de questionário M-chat, usada para identificar sinais de autismo. O prefeito ainda assinou a lei que institui a inclusão do símbolo mundial de autismo nas placas de atendimento preferencial nos estabelecimentos públicos e privados na área do município de Ananindeua.

A sessão contou com entrega de carteiras para os autistas, que garante direito de atendimentos prioritários. A carteira também vale como cadastro para a criança e seus familiares sejam acompanhados.

O Governo do Pará está apoiando o I Seminário Estadual de Políticas Públicas Para o Autismo, desenvolvido pelos servidores públicos que estão finalizando sua qualificação ofertada pela escola de governança do governo do Pará, coordenação estadual de públicas para o autismo, da secretaria de estado da saúde pública do Pará (Sespa), e projeto TEA da Universidade Federal Rural Da Amazonia.

O I Seminário Estadual de Políticas Públicas Para o Autismo, acontece na próxima terça-feira (21) a partir das 8h de forma remota, para os servidores que atuam no município, estado e união. São vários temas com diferentes horários a serem abordados como por exemplo, como usar tecnologias assistivas com o aluno autista, aplicativos para usar em atividades direcionadas para pessoas com TEA e entre outras.

Segue o link para os interessados em fazer as inscrições: http://egpa.pa.gov.br/sites/default/files/programacao_seminario_estadual_de_politicas_para_o_autismo.pdf

Foto: Perfil Pessoal Dr. Daniel Santos

Jornalista: Marina Moreira