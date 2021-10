O prefeito de Belém apresenta evolução positiva no enfrentamento da covid-19

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, continua avançando muito bem no enfrentamento da covid-19, o boletim médico relatado neste domingo (10), da equipe que acompanha o prefeito esclareceu que o quadro clínico do prefeito segue em melhora em todos os aspectos.

O boletim informa, ainda, que Edmilson se mantém sem falta de ar e tolerando bem a redução de oxigênio, demonstrando uma evolução muito positiva do ponto de vista respiratório. As funções hemodinâmicas e cardiovasculares estão todas normais.

Todas as informações sobre o quadro de saúde do Prefeito de Belém são repassadas mediante boletins médicos emitidos diariamente, no começo da noite, pelo hospital, como é rotina, quando diz respeito à evolução hospitalar de autoridades.

Foto: rede social