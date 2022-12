O primeiro Ecomuseu de Belém é lançado como roteiro inicial de memórias a Olaria do Espanhol

Na última quarta-feira (14), a Prefeitura de Belém, por meio do Núcleo de Arte, Cultura e Educação (Nace) da Secretaria Municipal de Educação (Semec), lançou o primeiro Ecomuseu de Belém tendo como roteiro inicial de memórias a Olaria do Espanhol, em Icoaraci.

O Ecomuseu tem como iniciativa promover a educação integral e integrada com estudantes da rede municipal por meio da cultura e desenvolvimento local, como explica a professora Terezinha Rezende, da coordenação do Ecomuseu de Belém. “A proposta é constituir um acervo natural e cultural da região com as produções materiais e imateriais de uma comunidade na perspectiva de território, patrimônio e desenvolvimento”.

Inicialmente o Ecomuseu atuará em quatro escolas municipais: Liceu Escola Mestre Raimundo Cardoso, no Paracuri, em Icoaraci; Escola Municipal de Educação do Campo Milton Monte e anexo escolar Nazaré, ambos na ilha do Combu e Escola Municipal de Educação do Campo Maria Clemildes, em Mosqueiro.

Elas atuarão nas áreas de Cultura e Educação pelo Patrimônio e Paisagem Cultural; Ecoturismo Comunitário na Região Insular de Belém e Meio Ambiente e Cidadania. Essa iniciativa vai ao encontro da museologia moderna, ou seja, do museu de território que reconhece as identidades e as culturas de todos os grupos humanos; utiliza a memória coletiva como um referencial básico para o entendimento e a transformação da realidade.

A Olaria do Mestre Rosemiro será a próxima parceria do Ecomuseu de Belém, que agora segue mapeando as demais olarias para valorizar a cultura local de forma integrada com a educação municipal.

Primeira olaria com espaço pedagógico

A Olaria do Espanhol foi fundada em 1903 pelo mestre João Espanhol. Ela ajudou a formar a mão de obra do Paracuri, atual polo da cerâmica no Pará. Com a proposta do Ecomuseu, a olaria colocou em prática uma ideia antiga de ter um espaço pedagógico em que o visitante pode acompanhar a linha do tempo das três gerações da olaria, o mapa da antiga rota fluvial de escoamento da produção cerâmica na região e o quadro de memórias da cerâmica dos utilitários, primeira produção das olarias, além de aprender a fazer a cerâmica.

Serviço

O Ecomuseu de Belém – Olaria do Espanhol está localizado na Rua Santa Isabel nº 2010, , entre Tv. Andradas e Tv. Soledade, em Icoaraci.

Foto Ilustração: Alessandra Serrão /NID Comus