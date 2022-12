O primeiro Encontro de Cultura Warao em Belém receberá apoio do Governo do Pará

Neste sábado (10) o Governo do Pará, por meio das Secretarias de Justiça e Direitos Humanos (Seac), Esporte e Lazer (Seel) E Segurança Pública e Defesa Social (Segup), participará do “I Encontro de Cultura Warao”, que será realizado nos dias 10 e 12 de dezembro, na Usina da Paz do Benguí.

O evento visa celebrar a resistência do povo indígena, também haverá o lançamento do Conselho Warao Ojiduna, que terá o objetivo de representar e fortalecer politicamente os indígenas que moram em Belém e em Ananindeua.

No sábado (10) o encontro, será destinado aos esportes praticados pelos indígenas: futebol, voleibol, natação, ralar macaxeira, cabo de guerra e arco e flecha. As oitos comunidades, Warao, de Belém e Ananindeua, vão disputar entre si as partidas, retomando as tradicionais práticas de esportes nos encontros culturais.

Já na segunda-feira (12), contará com apresentação de danças e cantos tradicionais, lançamento do Conselho Warao Ojiduna, contação de histórias dos mais velhos e uma assembleia geral. Além dos Warao, outras lideranças indígenas, organizações da sociedade civil, instituições públicas e órgãos de governo também devem participar.

Foto Reprodução: Otávio Henriques / Acervo Projeto Circular