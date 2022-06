O Pró-Mulher Pará que atende casos de violência contra mulheres chega no município de Abaetetuba

O Programa Pró- Mulher Pará, lançado pelo Governo do Estado através da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), agora está no município de Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins, para coibir a violência doméstica e atender com qualidade as vítimas de agressão.

O programa vai realizar ações em conjunto com as policias civil e militar, por meio de atendimento de urgência e emergência via Central de atendimento e despacho, que prestará um serviço especializado, com deslocamento da viatura que dará o apoio de atendimento humanizado ás vítimas de violência doméstica.

O Governo do Estado, está disponibilizando também, uma viatura caracterizada com o objetivo de direcionar as equipes de segurança e agilizar o atendimento as ocorrências.

O Governador do Estado Helder Barbalho, declarou a importância do serviço prestado à sociedade. “Parabéns às mulheres pelo programa ‘’Pró-Mulher Pará” que vão ajudar a combater ao crime de gênero, combater ao feminicídio e combater o preconceito contra as mulheres. E aqui estamos fortalecendo com a chegada do programa e dos veículos caracterizados em cada cidade implementando esta ação de segurança pública para a nossa população”, pontuou o Governador.

Foto: Alex Ribeiro / Ag.Para