O programa do Governo Obesidade Zero completa um ano ajudando pessoas na luta contra a doença

No dia 11 de outubro é o Dia Nacional da Prevenção da Obesidade, e o Governo do Pará que é responsável pelo programa Obesidade Zero, completou um ano, desde sua criação já foram realizadas mais de 3.290 consultas, e mais de 175 cirurgias, e atualmente 180 cirurgias estão programadas para acontecer.

O programa é coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), que acelera o acesso gratuito á cirurgia bariátrica aos usuários do SUS, que necessitam desse tipo de intervenção. A iniciativa faz parte da política de estado fila zero.

O objetivo do programa é atender todos os pacientes do Estado do Pará que necessitam de avaliação médica para descobrir se há indicação para a realização do procedimento.

Foto: filoo.