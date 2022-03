O Programa “Qualifica Pará” vai abrir inscrições na segunda-feira (21) 

Lançado no dia 16 março, que contou com a presença do governador Helder Barbalho, o programa Qualifica Pará, que tem como objetivo a capacitação voltado á inserção e reinserção no mundo do trabalho, vai estar com inscrições abertas na próxima segunda-feira (21) por meio do site www.seaster.pa.gov.br. O programa será coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e atenderá educandos residentes nos 144 municípios paraenses.

Aproximadamente R$ 60 milhoes serão destinados á abertura de 1.452 turmas, com 45 tipos de cursos, com destaque para as áreas de serviço e comercio, entre eles o de manutenção de celular, auxiliar de pedreiro, mecânico de moto, pintor de obras, cuidador de idosos, assistente administrativo, culinária básica, informática e outros.

Além de oferecer a capacitação, o programa ainda proporciona um microcrédito que contribuirá na compra de equipamentos e na estruturação do primeiro negócio. O valor estabelecido do crédito gira entre R$ 500 a R$ 5.000 e será gerenciado pelo banco do estado do Pará (Banpará).

O “Qualifica Pará” é o maior programa de qualificação profissional realizado pela atual gestão. Na Região do guajará serão abertas 239 turmas, com mais de 4mil educandos qualificados e o valor de investimento em R$ 9.080.279,31.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará