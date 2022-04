O Programa Qualifica Pará vai abrir novas inscrições nesta terça-feira (5)

O Programa Qualifica Pará, retoma as inscrições para os cursos nesta terça-feira (5), a iniciativa, gerenciada pela secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda (seaster), tem o intuito de promover qualificação profissional em todos os 144 municípios paraenses.

“O Qualifica Pará é um o programa muito importante para aquelas pessoas que estão à procura de um primeiro emprego e também para aquelas que buscam organizar ou melhorar o seu empreendimento. A procura no primeiro momento foi muito alta, então para organizar essa demanda e atender o maior número de pessoas possível, nós estaremos retomando as inscrições. A partir do link disponível em nosso site, os interessados estarão apresentando o seu nome para um pré-cadastro e, na medida do possível, serão chamadas a partir do curso que escolherem”, destaca o titular da Seaster, Inocencio Gasparim.

O Programa Qualifica Pará, foi lançado com o objetivo de impulsionar a inserção e reinserção no mundo do trabalho daqueles fizerem parte do programa. Com 1452 turmas e 45 tipos de cursos, o programa atenderá aproximadamente 30 mil pessoas residentes nos 144 municípios. Nos dois primeiros dias de pré-inscrição, o programa registrou mais de 18 mil cadastros.

“Devido a essa grande procura estaremos atendendo 50mil pré-inscrições e a partir de então encerrar este processo. São vários cursos disponíveis, com grade de 80 até 200 horas, cursos gratuitos, que garantem ainda um auxílio de transporte e também um lanche no intervalo das aulas”, enfatizou o secretário.

O programa ainda prevê um microcrédito que vai ajudar na compra de equipamentos e na estruturação do primeiro negócio. O valor do crédito gira entre R$ 500 a R$ 5000 e será gerenciado pelo Banco do Estado do Pará.

As inscrições para o microcrédito já estão disponíveis, e para ter acesso ao crédito é obrigatório a apresentação do certificado de conclusão em um dos cursos do programa. Áqueles que estão incluídos nos critérios e já enviaram os documentos por e-mail deverão aguardar o contato da secretaria.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará