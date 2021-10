O Programa Vale Gás foi prorrogado até a próxima sexta-feira

O programa do Governo “vale gás” prorrogou o recebimento do benefício até esta sexta-feira (08), o programa beneficia famílias cadastrada no Cadastro Único com renda per capita declarada com o valor de R$ 100 reais para comprar botijão de gás de 13 quilos.

A iniciativa já atendeu cerca de 29 mil famílias em situações de estrema pobreza, o auxilio é concedido em duas cotas de R$ 100, disponibilizadas pela as agencias Banpará. Para saber se você é um dos contemplados é necessário consultar o site do Banpará ou da Seaster.

O programa é fiscalizado e gerenciado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), que contribui com as iniciáticas do governo estadual para diminuir os efeitos causados pela pandemia da Covid-19 da população mais vulnerável.

O horário de atendimento para receber o beneficio nas agencias do Banpará até sexta feira é de 9h as 17h, em todas as agências do Banpará.

Foto: Marco Santos / Ag.Pará

Jornalista: Marina Moreira