O projeto Música nos Museus, apresenta o Quinteto de Metais formado por técnicos e professores da Fundação Carlos Gomes (FCG) que irá fazer um recital especial amanhã, terça-feira (19), às 20h, na igreja de Santo Alexandre, em Belém, com entrada franca.

O “Música nos Museus” compõem o programa Cultura por Todo o Pará, que tem por objetivo popularizar a música clássica, fomentando a qualidade de vida por meio do lazer e da música para a população.

O grupo de metais surgiu na década de 1996 por iniciativa do então professor de trompa do instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), Serguei Dorokhov, que tinha por objetivo o aprimoramento e aperfeiçoamento musical dos alunos de metais do IECG, no âmbito camerística.

O grupo de músicos do Quinteto de Metais da FCG, é composto por Érico Veríssimo (trompete), Ilson Cruz (trompete), Anielson Ferreira (trombone), Abner Rodrigues (trompa), Giovanni Montini (tuba) e o percussionista Mario Cruz (bateria).

O grupo também se apresenta em diversos festivais e cidades como: Festival Internacional de música do estado do Pará; Festival de Música Brasileira; Festival de bandas de Música do Salgado; Festival de Bandas de Música do Arquipélago do Marajó e Festival de Música de Santarém.

Para que for prestigiar a programação na igreja, é necessário levar a carteira ou comprovante de vacinação da Covid, bem como estar usando máscara.

Confira a programação:

Sonata from Die Bänkelsängerlieder

Anonymous

The Barber of Seville

Rossini/Arr. C. Dawson

Canzona per sonare No. 2

Giovanni Gabrieli

Quintet No. 3

Victor Ewald

Aquarela do Brasil

Maestro Duda

Pout Pourri

Nilson Chaves/Arr. Mario Cruz

Foto: Reprodução Ag.Pará