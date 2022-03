O protagonismo feminino nas corporações será destaque no I Seminário de Mulheres Militares do Pará 

As corporações da segurança pública no estado vão realizar o I Seminário de Mulher Militares do Pará, com o tema “Desafios na Carreira e Atuação da Mulher Militar nas Instituições Públicas” o evento vai destacar o protagonismo feminino nas corporações, a iniciativa inédita vai acontecer no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, a partir das 8h, na Fundação Cultural do Pará (Centur).

A agenda é uma promoção do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, junto a Procuradoria Especial da Mulher da Alepa (Promulher/Alepa).

Além do chefe do poder Executivo estadual, a ministra do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Teixeira Rocha, estará participando como palestrante e abordara o tema “Assédio Sexual e Moral nas Forças Armadas”. A ministra é a primeira mulher a ocupar uma cadeira no tribunal e a única a assumir a presidência do órgão em 2014, reunindo marcos de destaque em sua jornada profissional.

Durante o Seminário, ocorrerá uma mesa redonda que será mediada pela Diretora, apresentadora da TV Cultura do Pará e Policial Militar da Reserva Remunerada, Vanessa Vasconcelos.

Foto: Reprodução Ag.Pará