“O Rei da TV”: Disney anuncia série sobre Silvio Santos

A trajetória do apresentador Silvio Santos será contada em uma série produzida por um novo streaming da Disney. O Rei da TV é um projeto da Star+, plataforma voltada ao público mais adulto.

O lançamento está previsto para 2022, ainda sem data definida. Já o serviço de streaming vai começar a operar no Brasil a partir do dia 31 de agosto.

O Rei da TV vai exibir partes da infância do apresentador, momentos como vendedor nas ruas do Rio de Janeiro, os primeiros passos na televisão e alguns detalhes de como ele se tornou um dos comunicadores mais conhecido do país.

As gravações serão feitas em São Paulo e protagonizadas pelos atores José Rubens Chachá, Mariano Mattos, Leona Cavalli e Larissa Nunes.

José Rubens Chachá viverá Silvio Santos em O Rei da TV Foto: Divulgação/Star+

– A história insana de um homem que criou um personagem amado, assistido e até odiado em proporções nacionais. Amor, delírio, show, babados antológicos, bastidores, loucuras inesquecíveis e muito business, claro – comentou Mariano Mattos nas redes sociais.

André Abujamra, Ary França, Barbara Maia, Caca Carvalho, Cassia Damasceno, Celso Frateschi, Claudio Marcio, Elisa Romero, Emilio de Mello, Erom Cordeiro, Giselle Itié, João Campos, Leandro Ramos, Maria Manoella, Paulo Nigro e Roberta Gualda completam o elenco da série.

Além da saga focada no dono do SBT, o Star+ também trabalha em outras produções nacionais. Como a série de terror Insânia, estrelada por Carol Castro, a terceira temporada de Impuros, o projeto Bios: Vidas Que Marcaram a Sua (com histórias das bandas Titãs e Os Paralamas do Sucesso) e as comédias How To Be a Carioca e Não Foi Minha Culpa.

Fonte: *AE