O retorno presencial da parada LGBTQI+ de Mosqueiro será neste domingo (31)

O último fim de semana de julho de 2022 promete na Ilha de Mosqueiro, pois será o último da programação do Verão da Gente, realizado pela Prefeitura de Belém. De acordo com os órgãos de segurança, incluído a Agência Distrital, é que 100 mil pessoas estejam na bucólica, a partir desta sexta-feira (29).

Hoje abre a agenda de shows que vai ocorrer em palco na praia do farol, Coreto da praça da Vila e na Baia do Sol. Hoje terá atrações de Rosângela Maria, Paulo Ivan e Batuque Cabano.

Já para este sábado (30), o cantor e compositor Nilson Chaves se apresentam no Coreto da praça da Matriz, e Eloi Iglesias, no palco do farol, a partir das 20h. será uma maratona de shows que inclui repertorio de carimbó, ritmos dos chamados bailes da saudade, samba e pagode, axé baiano, entre outros, também na praça do Carananduba.

No domingo (31), a programação da parada LGBTI+ ocorre a partir das 12h, com concentração do trio e abertura oficial com representantes dos movimentos de defesa da diversidade.

De acordo com o comandante do 25° Batalhão de Polícia Militar, coronel Francisco Ferreira, o balanço parcial do veraneio 2022 é positivo.

Este ano a parada LGBTQI+ 2022 de Mosqueiro completa 15 anos com o objetivo de se manter no topo dos eventos mais tranquilos e seguros do Estado.

Fotos: Reprodução Fernando Sette