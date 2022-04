O SOFRIMENTO DO FILHO DE DEUS

TEXTO: MATEUS 27.11-26.

Todos estamos sujeitos ao sofrimento e ninguém está imune a dor, a dificuldade. O sofrimento na vida dos filhos de Deus não vem sem propósito. O sofrimento é pedagógico, pois o próprio Filho de Deus passou por isso, enfrentou a morte e foi fiel até o fim. Logo, quando Deus nos permite passar pelo vale da dor, ele está esculpindo em nós o caráter de Cristo e nos capacitando para sermos consoladores daqueles que estiverem passando pelas mesmas aflições.

O QUE PODEMOS APRENDER COM ESSA SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO QUE JESUS VIVENCIOU? Jesus vivia o auge de seu ministério e a reação vem de maneira brutal e Jesus percebe isso dentro de um contexto espiritual e sabia que seu momento estava chegando ao fim e ele compartilha isso com seus discípulos que não entendem muito bem isso. E quanto mais ele ficava angustiado mais ele buscava a Deus em oração. E é nesse momento de angústia, sofrimento e pressão que nós enxergamos em Cristo um referencial que todos nós precisamos ter nos nossos momentos também de angústia e sofrimento guardadas as proporções.

O SOFRIMENTO CONFRONTA QUEM VOCÊ É. Quando temos plena convicção daquilo que somos, por mais que venhamos a sofrer profundamente nós conseguimos nos manter firmes porque essa construção da identidade de Cristo em nós já vem sendo realizada, pois essa convicção nos dá condição para suportarmos o sofrimentos e confrontarmos o inimigo de nossa vida. Precisamos sempre ter uma confirmação daquilo que nós somos a partir de uma convicção de fé.

O SOFRIMENTO CONFRONTA NOSSAS ATITUDES. Quando estamos pressionados sempre irá exigir de nós algum tipo de reação sendo o causador ou a vítima do problema. Como reagimos ao erro ou ao sofrimento e nesse texto Jesus estava sendo julgado por algo que ele não fez, ou seja, estava sendo injustiçado e ele ficou calado e colocou isso diante de Deus.

O SOFRIMENTO CONFRONTA NOSSA CONFIANÇA EM DEUS. Jesus tinha de uma maneira muito consolidada uma vida de oração e mesmo diante dos acontecimentos Ele sabia que tudo estava dentro dos planos de Deus e sabia o que Deus tinha para ele.

Jesus te dá garantia que você não está sozinho que Ele é o nosso advogado e que Ele luta por nós. E se Ele é por nós quem será contra nós? É nesse momento que as posições contrárias caem. Mas nós precisamos também, no momento que temos essa convicção de fé, devemos cada vez mais confiar naquele que está conosco para que cada um dos nossos passos, sejam eles prazerosos ou não, sejam passos que nos guiem em direção a Ele, pois somente Ele é o caminhos a verdade e a vida e não chegaremos ao Pai se não for por Ele. DEUS É CONTIGO. Deus te abençoe!