O Teatro Margarida Schivasappa recebe até domingo os espetáculos do Arraial de Todos os Santos 2022

Até o próximo domingo dia 3 de julho, cerca de 14 grupos de pássaros juninos e cordões de pássaros e bichos vão se apresentar no Teatro Margarida Schivasappa, localizado no Centur, na avenida Gentil Bitencourt, em Belém. Os espetáculos integram a programação do Arraial de Todos os Santos 2022, com entrada gratuita a partir das 19h.

O Teatro dos Pássaros, é considerado uma das mais importantes expressões das culturas populares do Estado, busca retratar a diversidade dos povos amazônicos. Além disso, seu enredo problematiza as questões socioculturais e ambientais da região. Dessa forma, a cada ano, os grupos juninos escolhem diferentes temas, que apresentam esse propósito, para construir a dramaturgia dos espetáculos.

As apresentações fazem parte do Edital Prêmio Folguedo Junino 2022, da Fundação Cultural do Pará, que neste ano selecionou 80 grupos das mais diversas expressões culturais paraenses. Até o próximo domingo (3) dois grupos de pássaros e cordões de bichos juninos irão se apresentar por noite no Teatro Margarida Schivasappa.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará