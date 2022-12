O Teatro Waldemar Henrique apresenta espetáculo ‘Cantos e Cantigas Brasileiras’

O Teatro Experimental Waldemar Henrique, recebe na noite desta quinta-feira (01) o espetáculo “Cantos e Cantigas Brasileiras”. A apresentação é do Espaço Experimental de Dança, e retrata a importância da cultura popular brasileira, por meio da música e da dança. Os ingressos custam 30 reais e podem ser comprados na bilheteria do estado.

O espetáculo traz como tema os cantos e cantigas brasileiras que compõem a memória popular, especialmente, durante a infância. Um exemplo é a canção “Se Essa Rua Fosse Minha”, famosa por fazer parte de diversas brincadeiras infantis.

“Cantos e Cantigas Brasileiras” convida o público a viajar pela história por meio do teatro, da música e da dança. A performance será feita pelas alunas do Espaço Experimental de Dança, com orientação das professoras Manuella Mendes e Clariane Machado.

SERVIÇO

Espetáculo “Cantos e Cantigas brasileiras”

Data: 01/12

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique

Hora: 20h

Ingressos: R$ 30,00

Informações: 984221074

Foto: Divulgação