O Teatro Waldemar Henrique estreia a Revoada de Pássaros Juninos

Na noite desta quarta-feira (8), a partir das 19h o Teatro Waldemar Henrique, abre as portas para receber as atrações Folclóricas típicas da nossa região do estado, os Pássaros Juninos e Cordões de Bichos.

A atração dos pássaros juninos são uma manifestação cultural popular genuinamente paraense, composta por espetáculos folclóricos de músicas, danças e dramatizações típicas da cultura do Pará.

No primeiro dia de apresentação, todos os grupos estarão presentes para celebrar a abertura das festividades juninas de 2022. As apresentações dos Pássaros Juninos e Cordões de Bichos ocorrerão nos dias 8,9,10,22,23 e 29 de junho, dentro da programação do Arraial da nossa Gente, no Teatro Waldemar Henrique.

Foto: Reprodução / Divulgação