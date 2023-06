O Theatro da Paz apresenta ‘O Corsário’ obra importante na historia do balé e música clássica

Nos dias 29 e 30 de junho, o Theatro da Paz apresenta uma versão inédita do balé de repertorio ‘O Corsário’. O espetáculo será apresentado pela Orquestra Sinfonica do Theatro a partir das 20h. a iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), do Theatro da Paz e da Academia Paraense de Música, com o apoio da Academia de Dança Ana Unger e Colegiado de Dança do Pará.

A apresentação tem o enredo baseado no “Ballet Le Corsaire”, conhecido em português como “O Corsário”, inspirado no poema “The Corsair”, de Lord Byron. “O Corsário” é um balé clássico de repertório que conta a história de um pirata chamado Conrad, que se apaixona por uma bela jovem chamada Medora. O balé foi originalmente coreografado por Joseph Mazilier com música de Adolphe Adam e Ludwig Minkus e estreou em 1856 na Ópera de Paris. Desde então, “O Corsário” foi adaptado por vários coreógrafos e companhias de balé de todo o mundo.

A montagem paraense terá em cena 60 dançarinos, selecionados por meio de audições, além de 3 bailarinos convidados do corpo de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A direção geral é assinada pela bailarina Ana Unger em parceria com Ivan Franco, que também assina a remontagem e adaptação da obra. Nos papéis principais, estão Marcella Borges, José Ailton, Rodrigo Hermesmeyer e os paraenses Tiago Assis, Yasmin Souza, Allan Araújo, Arthur Furtado e Bruna Pojo.

Os ingressos estão disponíveis no site ou na bilheteria do Theatro da Paz, os ingressos tem preço único de R$ 30,00 mais um quilo de alimento não perecível, que deve ser entregue no dia do espetáculo.

Foto: Divulgação