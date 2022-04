O Theatro da Paz expõem trabalhos de artistas do Festival Tealentos

Os artistas do Projeto Paraense Tealentos ganharam a oportunidade de mostrar seus trabalhos ao lado da imponente e centenária casa de espetáculos paraense, o Theatro da Paz.

As obras foram criadas por pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), e foram selecionadas para participar da segunda edição do Festival, promovido pelo Governo do Pará.

A exposição foi visitada pela comitiva da União Nacional de Legisladores e Legislativos do Brasil (Unale). O presidente da Comissão, deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul Lídio Lopes, parabenizou a iniciativa do governo do Estado.

“É um trabalho fantástico sendo realizado, além de ser uma oportunidade de ver o trabalho que as pessoas com transtorno do espectro autista conseguem realizar. Ver todos se expressando por meio da arte é extraordinário!”, pontuou o parlamentar.

Para quem tiver interesse em prestigiar o trabalho dos artistas, a exposição na lateral do Theatro da Paz, pode conferir de pertinho até a sexta-feira (08). O público poderá conferir também, a obra “Superação” de Carolina Nery; Robô Bumblebee Transformers, de Genilson Rodrigues; “Fada” e “Robô”, de Alexandre Martins Silva; o vídeo de animação “Amizade”, de Lucas Eduardo Silva; a historia em quadrinhos “Círio de Nazaré na Pandemia”, de Lucas Quaresma; os desenhos das historias de “Raian Animado”, de Raian Gonçalves, e o desenho “Castitats Lillium”, da artista Morgan.

A programação continua no sábado (9) e domingo (10) no Parque Urbano Porto Futuro junto com a Feira Tealentos de Produtos Artesanais, incluindo exposição e vendas de peças artísticas.

O festival é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de estado de Saúde Pública (Sespa), e tem como foco dar visibilidade as habilidades e aos talentos de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo.

Foto: Augusto Miranda / Ag.Pará