O tradicional Carnanindeua vai ser realizado este ano em formato de live

O tradicional evento de carnaval que acontece todos os anos no município de Ananindeua, o Carnanindeua vai acontecer este ano, mas em formato de live, que será transmitido pelas redes sociais da prefeitura.

A grande live, vai acontecer nos dias 23,24 e 25 de fevereiro, o evento é promovido pela prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Cultura (Secult). Os conhecidos blocos de carnaval não poderão ir as ruas.

Nos próximos dias a prefeitura de Ananindeua vai publicar no diário oficial com um novo decreto com as normas para as festas de carnaval no município.

Foto: Guarda Municipal de Ananindeua