O transplante de medula óssea contribui na cura de algumas doenças

A Anemia Falciforme é uma doença genética que provoca alteração no formato dos glóbulos vermelhos do sangue, essas células se rompem com mais facilidade, diminuindo o transporte de oxigênio aos órgãos e tecidos. Dessa forma a doença acarreta vários males como por exemplo anemia profunda, associada a crises intensas de dores no corpo, podendo evoluir e provocar insuficiência renal crônica, doença cardíaca, hipertensão pulmonar, entre outros problemas.

Essa doença é presente na vida de dezenas de pacientes que são atendidos pela Fundação Hemopa no tratamento de doenças de sangue.

As transfusões sanguíneas são essenciais para o tratamento de doenças que causam anemia. E isso so pode ser possível através do transplante de medula óssea.

O Hemopa é referência no atendimento, cadastro, coleta, e exames para o registro Nacional de Doadores de Medula óssea (Redome), é o terceiro maior banco de medula óssea do mundo e o maior banco com financiamento exclusivamente público.

Foto: site observatório de oncologia