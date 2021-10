O TRT8 procura por pessoas que ganharam causas trabalhista mas ainda não sacaram os valores

60 milhões de reais estão disponíveis para serem sacados por cidadãos que ganharam causas trabalhista, mas que por algum motivo ainda não foram receber os valores.

O Tribunal Regional do Trabalho da 8° Região (TRT8) está em busca destes cidadãos que tem direito de sacarem os valores disponível. A iniciativa é chamada de “ Projeto Garimpo”, desenvolvido pelo TRT8 em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), que tem como objetivo resgatar esses valores que foram arquivados juntamente com os processos.

Os 60 milhões disponível foram repassados para as varas de trabalho pelo núcleo de Pesquisa Patrimonial do TRT8, que devem ser encaminhados aos seus reclamantes.

Um dos beneficiários no projeto foi o ex-jogador do Clube do Remo, Heryelson dos Santos Matias, que abriu um processo contra o clube e foi beneficiado pelo projeto, mas ainda não havia sido recebidos o valor na qual recuperou o processo e realizou o pagamento ao jogador na quantia de 20 mil reais.

Também pode ser solicitado pelo e-mail, uma pesquisa de valores, nos canais de atendimento ao público do TRT8 : ouvidoria@trt8.jus.br ou ligar para o telefone (91) 4008 7250, no horário das 8h as 13h.

Foto: Reprodução