O Utinga reuniu milhares de atletas na corrida pelos 30 anos do Parque

Neste último domingo (07), milhares de atletas se reuniram na Corrida pelos 30 anos do Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”. O evento esportivo tinha proposta estimular a prática de atividades físicas e incentivar a preservação ambiental.

A competição que tinha como percurso 8km, é de iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), em parceria com a Organização Social (OS) Pará 2000 e faz parte das comemorações pelas três décadas da maior área preservada da capital paraense.

Os três primeiros lugares receberam premiações com um troféu, e além do troféu o primeiro lugar recebeu uma bicicleta.

Alguns participantes escolheram fazer o percurso de um jeito diferente, vestidos de personagens conhecidos de filmes, como de Homem-Aranha; do folclore amazônico, a Matinta-Perera e, também, de figuras comuns do dia a dia de quem mora em Belém. Foi o caso de Cleuton Brabo, que desde a Corrida do Círio 2022, participa de competições caracterizado de batedor de açaí.

“A corrida foi sensacional, exatamente aquilo que a gente esperava e, antes mesmo de pensar na vitória, é preciso viver o esporte. Tudo isso é um incentivo a mais para que outras pessoas também possam praticar essa atividade física. Mas antes disso, é importante que as pessoas procurem um médico, façam seus exames para saber se estão aptas e venham, porque é algo muito bom não apenas para o corpo, mas também para a mente”, enfatizou.

O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, ressaltou que todos os participantes deram uma demonstração de vitalidade e amor ao Parque Estadual do Utinga. “Parabéns a cada um que participou, parabéns aos vencedores e muito obrigado por atenderem ao nosso convite. Por virem celebrar conosco o aniversário deste espaço de preservação tão importante para a nossa capital e, principalmente, para o bioma amazônico”.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará