O velho PS da 14 de Março resiste ao tempo e faz 100 anos

O Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM) completa neste domingo 100 anos de fundação. Para celebrar a data, na próxima quarta-feira, 11, uma cerimônia que terá a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, está sendo programada no hospital.

A programação de aniversário do HPSM Mário Pinotti vai contar com as apresentações da Banda da Guarda Municipal e do Núcleo de Arte e Cultura da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), além de bolo com direito ao parabéns pelo centenário. Ainda dentro da programação de aniversário do hospital haverá a entrega da nova ala da pediatria que foi revitalizada e ganhou uma nova brinquedoteca e o lançamento do Consultório de Práticas Integrativas e Complementares (PICS) com ênfase na saúde do trabalhador.

Em comemoração ao centenário também será lançado, neste mesmo dia, no auditório do HPSM, o livro “As políticas de saúde do Pará na primeira República”, do médico sanitarista José Raimundo da Silva Árias e da professora Regina Barbosa da Costa, ambos servidores públicos da área de saúde e educação. Fruto de uma pesquisa de sete anos em periódicos oficiais, jornais e revistas da época, a publicação possibilita conhecer, de forma inédita, a história das instituições públicas do estado do Pará.

História – Inaugurado no dia 08 de agosto de 1921 pelo então governador do Estado do Pará, o Dr. Sousa Castro, o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, conhecido com PSM da 14, evoluiu muito ao longo desses 100 anos. Atualmente, tem capacidade para atender mais de seis mil pessoas por mês, realizando atendimentos de média e alta complexidade. Atende nas especialidades de Cirurgia Geral, Anestesia, Traumatologia, Neurocirurgia, Pediatria, Clínica Médica e Intensivista, tanto para adultos como para crianças.

Conta com apoio multidisciplinar em assistência direta aos pacientes das categorias de Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Farmacêutico, Farmacêutico-Bioquímico e Enfermagem. Dispõe ainda de sala de vacinação e serviço de hemoterapia que funcionam 24 horas por dia. Fonte: Agência Belém.

Acompanhe a programação do centenário do HPSM Mário Pinotti na quarta-feira, 11:

10:30h – Abertura (auditório)

-Banda da Guarda Municipal

-Saudação

-Núcleo de Arte e Saúde – Sesma

Lançamento do livro “As políticas de saúde no Pará, na primeira República”.

11:30h – Parabéns do centenário.

Tenda: Bolo de aniversário no estacionamento, para os servidores.

12h – Visita à Pediatria e lançamento do consultório PICS com ênfase na Saúde do Trabalhador, que ao longo do dia vai atender os servidores do hospital.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação