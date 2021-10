O verde de Belém no Acervo Mabe será até o dia 30 de outubro

O Museu de Arte de Belém (Mabe) promoveu uma ação junto com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionistas (Apae) para que alunos pudessem aprender com a exposição “O verde de Belém no Acervo Mabe”, que está sendo realizado até o dia 30 de outubro no Solar da Beira.

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as obras expostas e aprender sobre o contexto histórico e cultural de Belém em meados de XIX e XX, com destaque no aspecto de arborização da cidade. Os 22 alunos que participaram da visita, puderam também desenvolver seus aprendizados sobre a exposição em uma atividade artística.

Foto: APAE