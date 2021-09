O vereador Matheus Cavalcante fez fortes críticas ao governo municipal e ao prefeito de Belém

Na manhã desta quarta-feira, 8, o vereador de Belém Matheus Cavalcante (Cidadania) fez fortes críticas ao governo municipal e ao prefeito Edmilson Rodrigues (Psol). Em sua fala na tribuna da Câmara Municipal de Belém, Matheus cobrou transparência no programa de participação popular “Tá Selado”, que vem sendo amplamente divulgado pela gestão municipal e, de acordo com o parlamentar, não tem sido transparente com a população.

Segundo a prefeitura de Belém, o objetivo do programa de participação popular é compartilhar e debater os problemas da cidade de forma conjunta e definindo as prioridades, onde as demandas apresentadas e discutidas farão parte do Plano Plurianual (PPA 2022-2025), na Lei Orçamentária Anual (LOA 2022).

O parlamentar criticou ainda algumas falas de Edmilson Rodrigues nos últimos meses “Falar disso é falar que nossa cidade é comandada por um prefeito que é de uma corrente política, de um partido que defende ditaduras que defende opressão de pessoas, que defende perseguições e até homicídios única e exclusivamente pelo poder”, disse Cavalcante.

Fonte: Roma News