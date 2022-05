O X Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa) recebe inscrições até o dia 1 de junho

O X Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa) que ocorrera no dia 28 a 31 de julho, no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), continua com suas inscrições abertas até o dia 1° de junho para as atividades autogestionadas, individuais, de grupos e tendas que acontecerá de 29 e 30 de julho.

As atividades autogestionadas são realizadas por movimentos que desejam se integrar as casas de Saberes e Sentires que ficarão distribuídos no campus da (UFPA) e podem ser conferidas aqui. Saiba mais aqui.

Para as inscrições Individual é destinada as pessoas que desejam participar de programações do X Fospa, e que têm sede de mudanças e querem fazer parte da lutar por um mundo melhor para todos. Saiba mais aqui.

Após ser preenchido o formulário, é necessário enviar para o e-mail gmbfospa@gmail.com, junto com o comprovante de pagamento. O valor de inscrição é R$ 30,00.

Para o segmento de Grupo, que inclui movimentos, entidades e organizações sociais, que pretendem participar das atividades devem preencher o formulário e enviar para o e-mail gmbfospa@gmail.com , com o comprovante de pagamento. O valor da inscrição R$ 10. Detalhes podem ser conferidos aqui.

O Fospa disponibiliza inscriçoes para Tendas, onde as organizações inscritas podem compartilhar historias, experiencias e visões de mundo. Detalhes aqui.

O fórum é um evento de alcance global que surge no âmbito de fórum social mundial, para lutar pela vida, a amazônia e seus povos. Nesta decima edição o Fospa, busca o fortalecimento das lutas dos povos e ampliação a luta contra o avanço neoliberal e conservador na região.

Essa será a terceira vez que a capital paraense sediará o Fospa, que reunirá representantes dos noves países da Pan-Amazônia: Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, peru e Bolívia, além de outros países da Europa e Ásia.

O evento também vai contar com representantes dos povos originários e tradicionais da Amazônia e outros países, de movimentos sociais, ambientalistas, professores, cientistas e autoridades para debater e apresentar politicas em defesa da Amazônia.

Foto: Reprodução Ag. Belém /Mácio Ferreira